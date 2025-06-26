Ярмоленко йде. Легенда українського футболу оголосив про завершення кар'єри

Що сказав Ярмоленко про завершення кар'єри

35-річний атакувальний гравець нещодавно продовжив угоду з "біло-синіми" на один сезон. Це рішення стало результатом переговорів між футболістом та керівництвом столичного клубу.

"Ми поспілкувалися з головним тренером і президентом. Для мене було важливо почути, що я потрібен як футболіст. Я жодним чином не хочу бути в клубі за попередні заслуги. І коли я почув тренера і президента, то зрозумів, що вони на мене розраховують як на бойову одиницю. Тому я підписав контракт ще на один рік", - сказав Андрій журналістам.

На питання, чи це останній його контракт, Ярмоленко відповів стверджувально.

"З упевненістю можу сказати, що це мій останній рік як футболіста", - підкреслив Ярмоленко.

Зазначимо, що для вінгера наступний розіграш чемпіонату України матиме особливе значення - він завершить двадцятирічну професійну кар'єру саме там, де й починав свій шлях у великому футболі.

Досягнення та статистика Ярмоленка

Ярмоленко залишає по собі вражаючу спадщину та знакову статистику як на клубному рівні, так і у складі національної збірної.

Так, за київське "Динамо" Андрій провів 393 матчі, забивши 157 голів. Він став рекордсменом клубу за кількістю м'ячів у чемпіонаті України, відзначившись 114 разів у 264 поєдинках.

Його виступи за "біло-синіх" назавжди вписані в історію клубу, де він був справжнім лідером і символом епохи.

Протягом своєї кар'єри Андрій також мав досвід виступів у провідних європейських лігах, захищаючи кольори дортмундської "Борусії" та лондонського "Вест Гема". Також він сезон провів у клубі "Аль-Айн" з ОАЕ.

У національній команді Ярмоленко дебютував 5 вересня 2009 року в матчі проти Андорри (5:0) у відборі до ЧС-2010.

За 16 років у складі збірної він провів 125 матчів і забив 46 голів, що робить його одним із найрезультативніших гравців в історії "синьо-жовтих".

Ярмоленко був учасником чотирьох чемпіонатів Європи: Євро-2012, Євро-2016, Євро-2020 (де забив 2 голи у 5 матчах) та Євро-2024.

Найрезультативнішим для нього став відбір до Євро-2016, коли він відзначився 6 голами у 12 матчах.

Андрій Ярмоленко у складі зібрної України (фото: Getty Images)