Ярмоленко уходит. Легенда украинского футбола объявил о завершении карьеры

Легендарный нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко сообщил, что завершает карьеру - предстоящий сезон станет для него последним в футболке столичного гранда и, очевидно, в роли игрока национальной команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Ярмоленко YouTube-каналу "Центр футбольных новостей".

Что сказал Ярмоленко о завершении карьеры

35-летний атакующий игрок недавно продлил соглашение с "бело-синими" на один сезон. Это решение стало результатом переговоров между футболистом и руководством столичного клуба.

"Мы пообщались с главным тренером и президентом. Для меня было важно услышать, что я нужен как футболист. Я никоим образом не хочу быть в клубе за предыдущие заслуги. И когда я услышал тренера и президента, то понял, что они на меня рассчитывают как на боевую единицу. Поэтому я подписал контракт еще на один год", - сказал Андрей журналистам.

На вопрос, последний ли это его контракт, Ярмоленко ответил утвердительно.

"С уверенностью могу сказать, что это мой последний год как футболиста", - подчеркнул Ярмоленко.

Отметим, что для вингера следующий розыгрыш чемпионата Украины будет иметь особое значение - он завершит двадцатилетнюю профессиональную карьеру именно там, где и начинал свой путь в большом футболе.

Достижения и статистика Ярмоленко

Ярмоленко оставляет после себя впечатляющее наследие и знаковую статистику как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной.

Так, за киевское "Динамо" Андрей провел 393 матча, забив 157 голов. Он стал рекордсменом клуба по количеству мячей в чемпионате Украины, отличившись 114 раз в 264 поединках.

Его выступления за "бело-синих" навсегда вписаны в историю клуба, где он был настоящим лидером и символом эпохи.

На протяжении своей карьеры Андрей также имел опыт выступлений в ведущих европейских лигах, защищая цвета дортмундской "Боруссии" и лондонского "Вест Хэма". Также он сезон провел в клубе "Аль-Айн" из ОАЭ.

В национальной команде Ярмоленко дебютировал 5 сентября 2009 года в матче против Андорры (5:0) в отборе к ЧМ-2010.

За 16 лет в составе сборной он провел 125 матчей и забил 46 голов, что делает его одним из самых результативных игроков в истории "сине-желтых".

Ярмоленко был участником четырех чемпионатов Европы: Евро-2012, Евро-2016, Евро-2020 (где забил 2 гола в 5 матчах) и Евро-2024.

Самым результативным для него стал отбор к Евро-2016, когда он отметился 6 голами в 12 матчах.

Андрей Ярмоленко в составе сборной Украины (фото: Getty Images)