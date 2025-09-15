"Це не машини, а люди". У Києві встановили пам'ятний знак на честь Дня танкових військ

Знак "Танкові війська" став 11 на Алеї захисників, де вшановують внесок різних родів і видів військ у боротьбу проти російської агресії.

На знаку зображено слід від танку, який розбиває оборону ворога. Як піхота є основою для війська, так танкові війська - база для всіх механізованих формувань. Основа плитки - темна тонована латунь з гравіюванням, що заповнене чорною фарбою.

Пам'ятний знак "Танкові війська" (фото: пресслужба)

Відкриття відбулося за спільної ініціативи Генерального штабу ЗСУ, Командування Сухопутних військ, КМВА та платформи Культурні сили. Під час урочистої церемонії до присутніх звернулися представники командування ЗСУ та керівництва КМВА.

"Цього дня цей під час повномасштабної навали РФ на нашу країну воїни-танкісти в ході харківської наступальної операції своїми завдали противнику значного удару, провели стрімкий прорив, звільняючи села Харківщини та місто Ізюм", - розповів начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Андрій Гнатов про значення цієї дати.

У Києві відбулося відкриття пам'ятного знаку до Дня танкових військ (фото: пресслужба)

"Танкові війська - це не лише машини, а насамперед люди, які керують ними. Люди, які щодня ризикують життям, щоб наша країна була вільною. Ми сталевий кулак армії. Там, де інші не можуть прорватися, танкісти знаходять шлях", - додав заступник командира танкового батальйону 28 ОМБР майор Богдан Макаров.

Знак танкових військ став 11 на Алеї захисників під Аркою Свободи українського народу в Києві (фото: пресслужба)

День танкових військ

Раніше це свято відзначали 9 вересня як День танкістів. 1946 року подібне свято з'явилося в СРСР. День танкіста заснували за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни.

У 2023 році Президент України своїм Указом встановив в Україні День танкових військ, який тепер відзначається щороку 14 вересня.