На Куп'янському напрямку танкісти знищили групу окупантів: ексклюзивне відео

Українські танкісти знищили групу окупантів на Куп'янському напрямку. Воїни здійснили п'ять прицільних пострілів.

Про це повідомили РБК-Україна у 77 окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

Екіпаж танку Т-72 77 оаембр ДШВ знищив групу противника з чотирьох окупантів. Зазначається, що спочатку ворожу групу виявила розвідка 77 оаембр ДШВ. Противник намагався закріпитися поблизу житлового будинку в одному з населених пунктів. Для ліквідації загрози бригада оперативно залучила екіпаж Т-72. Танкісти з 9-кілометрової відстані здійснили п'ять прицільних пострілів. Вся ворожа група була знищена. "У смузі відповідальності 77 оаембр ДШВ противник систематично намагається невеликими групами просуватися вперед і закріплюватися на окремих точках, однак завдяки оперативним і точним діям 77 оаембр ці спроби приречені на провал", - наголосили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ. На відео - ексклюзивні кадри знищення ворожої групи, надані РБК-Україна пресслужбою 77 оаембр ДШВ.

Нагадаємо, Україна у неділю, 14 вересня, відзначає День танкових військ.