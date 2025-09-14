На Куп'янському напрямку танкісти знищили групу окупантів: ексклюзивне відео
Українські танкісти знищили групу окупантів на Куп'янському напрямку. Воїни здійснили п'ять прицільних пострілів.
Про це повідомили РБК-Україна у 77 окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.
Екіпаж танку Т-72 77 оаембр ДШВ знищив групу противника з чотирьох окупантів.
Зазначається, що спочатку ворожу групу виявила розвідка 77 оаембр ДШВ. Противник намагався закріпитися поблизу житлового будинку в одному з населених пунктів.
Для ліквідації загрози бригада оперативно залучила екіпаж Т-72. Танкісти з 9-кілометрової відстані здійснили п'ять прицільних пострілів. Вся ворожа група була знищена.
"У смузі відповідальності 77 оаембр ДШВ противник систематично намагається невеликими групами просуватися вперед і закріплюватися на окремих точках, однак завдяки оперативним і точним діям 77 оаембр ці спроби приречені на провал", - наголосили у пресслужбі 7 корпусу ДШВ.
На відео - ексклюзивні кадри знищення ворожої групи, надані РБК-Україна пресслужбою 77 оаембр ДШВ.
Нагадаємо, Україна у неділю, 14 вересня, відзначає День танкових військ.
Бої у районі Куп'янська
Куп’янськ на Харківщині був під російською окупацією. Його звільнили восени 2022 року.
Днями аналітичний сервіс DeepState повідомив, що росіянам вдалося зайти в Куп’янськ через газову трубу. Начальник Куп'янської РВА Андрій Канашевич спростував, що у місто зайшли загарбники.
У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти використовують трубопровід біля Куп'янська, щоб пробратися в місто. За словами військових, вихід із трубопроводу перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто.