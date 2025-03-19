Про це має пам'ятати кожен водій. Як запаркувати машину й не отримати штраф

В Україні власники спеціально обладнаних (відведених) майданчиків для паркування зобов'язані забезпечити виділення та облаштування в їхніх межах місць для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю. Або водії, які перевозять осіб з інвалідністю.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і магістр права Євген Буліменко.
За словами експерта, кількість місць, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю (або водії, які перевозять осіб з інвалідністю), повинна становити не менше 10% загальної кількості місць на спеціально обладнаних (відведених) майданчиках для паркування (але не менше одного місця) - з позначенням таких місць:
Буліменко уточнив, що це передбачено частиною 6 статті 30 закону "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".
"Аналогічні приписи містять Правила паркування транспортних засобів, затверджені постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1342", - додав адвокат.
Водночас він нагадав, що:
"Водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, мають право встановити на транспортному засобі розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю", однак, встановлення вказаного знака не є обов'язковим", - зауважив магістр права.
Насамкінець Буліменко розповів про адміністративну відповідальність за порушення деяких правил. Так, згідно з частиною 6 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), водіїв можуть покарати:
Такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 60 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тобто від 1020 до 1700 гривень.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, з якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штраф.
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