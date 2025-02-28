З якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штраф
Перевищення встановлених обмежень швидкості руху на дорогах України карається штрафом. Крім того, навіть незначне порушення суттєво збільшує ризики виникнення дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).
Докладніше про те, з якою швидкістю можна їздити в Україні, які штрафи загрожують водіям за порушення встановлених норм, а також як їх можна перевірити та оплатити - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зміст
- З якою швидкістю можна їздити на дорогах України
- Як карають водіїв за перевищення швидкості
- Де швидко дізнатися про факт порушення та як сплатити штраф
З якою швидкістю можна їздити на дорогах України
Про максимально дозволену швидкість руху водіям нагадали у прес-службі Патрульної поліції Харківської області у Facebook.
"Навіть незначне перевищення встановленої швидкості суттєво збільшує ризики виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Гальмівний шлях збільшується, а часу для реагування на появу перешкоди залишається менше", - пояснили українцям.
Правоохоронці розповіли також, з якою швидкістю дозволяється їздити транспортним засобам на різних ділянках доріг:
- у населених пунктах рух дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год;
- у житлових і пішохідних зонах населених пунктів - до 20 км/год;
- поза населеними пунктами - до 90 км/год;
- поза населеними пунктами - у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год;
- на автомагістралях максимально дозволена швидкість руху - до 130 км/год.
"Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху", - підсумували у поліції.
Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)
Як карають водіїв за перевищення швидкості
Про покарання водіїв за перевищення швидкості руху розповів раніше у своєму Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Він повідомив також, що в "Дію" додали фото та відео порушення до штрафів автофіксації.
"Раніше штрафи в "Дії" були із зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у мобільний застосунок додали ще й фото та відео", - уточнив правоохоронець.
За його словами, фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху автомобілів більш як на 20 км/год. При цьому розміри штрафів є такими:
- 340 гривень - у разі перевищення швидкості більш як на 20 км/год;
- 1700 гривень - у разі перевищення швидкості більш як на 50 км/год.
Білошицький наголосив, що штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено впродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Де швидко дізнатися про факт порушення та як сплатити штраф
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції розповів також, де можна швидко дізнатися про факт порушення ПДР:
- на веб-сайті МВС;
- на веб-сайті ГСЦ МВС - в "Електронному кабінеті водія";
- у мобільному застосунку "Дія";
- на веб-порталі "Дія";
- у мобільному застосунку МВС України - "Штрафи ПДР";
- у Telegram-боті "Штрафи ПДР" - @ShtrafyPDRbot.
Сплатити штрафи за порушення ПДР можна:
- в офіційних застосунках та сервісах МВС;
- у "Дії" - за реквізитами картки, через ApplePay чи GooglePay;
- в установах банків України (особиста оплата за відповідними реквізитами).
Публікація Білошицького (скриншот: facebook.com/Bilosh)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що водіям можуть дозволити оплачувати штраф "на місці" через QR-код.
Читайте також, що робити у випадку, коли ви незгодні зі штрафом за порушення ПДР - чи можна його оскаржити.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Патрульної поліції Харківської області та Олексія Білошицького у Facebook.
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