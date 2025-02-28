ua en ru
Пт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

З якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штраф

П'ятниця 28 лютого 2025 10:18
UA EN RU
З якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штраф За перевищення швидкості руху в Україні можна отримати штраф (фото: facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Ірина Костенко

Перевищення встановлених обмежень швидкості руху на дорогах України карається штрафом. Крім того, навіть незначне порушення суттєво збільшує ризики виникнення дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).

Докладніше про те, з якою швидкістю можна їздити в Україні, які штрафи загрожують водіям за порушення встановлених норм, а також як їх можна перевірити та оплатити - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміст

З якою швидкістю можна їздити на дорогах України

Про максимально дозволену швидкість руху водіям нагадали у прес-службі Патрульної поліції Харківської області у Facebook.

"Навіть незначне перевищення встановленої швидкості суттєво збільшує ризики виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Гальмівний шлях збільшується, а часу для реагування на появу перешкоди залишається менше", - пояснили українцям.

Правоохоронці розповіли також, з якою швидкістю дозволяється їздити транспортним засобам на різних ділянках доріг:

  • у населених пунктах рух дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год;
  • у житлових і пішохідних зонах населених пунктів - до 20 км/год;
  • поза населеними пунктами - до 90 км/год;
  • поза населеними пунктами - у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год;
  • на автомагістралях максимально дозволена швидкість руху - до 130 км/год.

"Бережіть себе та інших учасників дорожнього руху", - підсумували у поліції.

З якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штрафЗ якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штрафДопис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Як карають водіїв за перевищення швидкості

Про покарання водіїв за перевищення швидкості руху розповів раніше у своєму Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він повідомив також, що в "Дію" додали фото та відео порушення до штрафів автофіксації.

"Раніше штрафи в "Дії" були із зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у мобільний застосунок додали ще й фото та відео", - уточнив правоохоронець.

За його словами, фактом порушення є перевищення встановлених обмежень швидкості руху автомобілів більш як на 20 км/год. При цьому розміри штрафів є такими:

  • 340 гривень - у разі перевищення швидкості більш як на 20 км/год;
  • 1700 гривень - у разі перевищення швидкості більш як на 50 км/год.

Білошицький наголосив, що штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено впродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Де швидко дізнатися про факт порушення та як сплатити штраф

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції розповів також, де можна швидко дізнатися про факт порушення ПДР:

  • на веб-сайті МВС;
  • на веб-сайті ГСЦ МВС - в "Електронному кабінеті водія";
  • у мобільному застосунку "Дія";
  • на веб-порталі "Дія";
  • у мобільному застосунку МВС України - "Штрафи ПДР";
  • у Telegram-боті "Штрафи ПДР" - @ShtrafyPDRbot.

Сплатити штрафи за порушення ПДР можна:

  • в офіційних застосунках та сервісах МВС;
  • у "Дії" - за реквізитами картки, через ApplePay чи GooglePay;
  • в установах банків України (особиста оплата за відповідними реквізитами).

З якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штрафЗ якою швидкістю можна їздити в населених пунктах і поза ними, щоб не отримати штрафПублікація Білошицького (скриншот: facebook.com/Bilosh)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що водіям можуть дозволити оплачувати штраф "на місці" через QR-код.

Читайте також, що робити у випадку, коли ви незгодні зі штрафом за порушення ПДР - чи можна його оскаржити.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки Патрульної поліції Харківської області та Олексія Білошицького у Facebook.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДР Обмеження руху Автомобільний рух Поради водіям Штрафи
NEWS
Зеленський їде до Трампа. Яку угоду підписуватимуть Україна та США
Зеленський їде до Трампа. Яку угоду підписуватимуть Україна та США
DAILY
Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа