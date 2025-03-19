Об этом должен помнить каждый водитель. Как запарковать машину и не получить штраф

В Украине владельцы специально оборудованных (отведенных) площадок для парковки обязаны обеспечить выделение и обустройство в их пределах мест для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью. Или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.
По словам эксперта, количество мест, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью (или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью), должно составлять не менее 10% общего количества мест на специально оборудованных (отведенных) площадках для парковки (но не менее одного места) - с обозначением таких мест:
Булименко уточнил, что это предусмотрено частью 6 статьи 30 закона "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".
"Аналогичные предписания содержат Правила парковки транспортных средств, утвержденные постановлением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2009 г. №1342", - добавил адвокат.
В то же время он напомнил, что:
"Водители с инвалидностью или водители, которые перевозят лиц с инвалидностью, имеют право установить на транспортном средстве опознавательный знак "Водитель с инвалидностью", однако, установление указанного знака не является обязательным", - отметил магистр права.
В завершение Булименко рассказал об административной ответственности за нарушение некоторых правил. Так, согласно части 6 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), водителей могут наказать:
Такие действия влекут за собой наложение штрафа от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. То есть от 1020 до 1700 гривен.
Напомним, ранее мы рассказывали, с какой скоростью можно ездить в населенных пунктах и за их пределами, чтобы не получить штраф.
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