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Це лише початок, - Нетаньяху про удари Ізраїля по секторі Газа

Ізраїль, Субота 14 жовтня 2023 01:18
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Це лише початок, - Нетаньяху про удари Ізраїля по секторі Газа Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Після майже тижня ударів армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що його країна бореться за свій дім і ніколи не пробачить та не забуде звірств, які вчинили терористи ХАМАСу.

"В останні десятки років ми рішуче боремося з нашими ворогами, і це лише початок, і наші вороги тільки-но збираються почати платити ціну. Я кажу вам, що це тільки початок, я не збираюся давати вам додаткові подробиці, але це тільки початок", - заявив Нетаньяху.

Війна в Ізраїлі

Минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових. У відповідь Єрусалим оголосив операцію проти терористів, у рамках якої ЦАХАЛ вже завдає ударів по місцях дислокації палестинських бойовиків у секторі Газа.

Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже повідомив президента США Джо Байдена про те, що його країна не має іншого вибору, окрім як увійти в сектор Газа для знищення терористів.

За інформацією західних видань, у США стурбовані тим, що країні доведеться одночасно забезпечувати снарядами Ізраїль та Україну.

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Нетаньяху ХАМАС Сектор Газа
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