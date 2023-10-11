ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США стурбовані можливістю одночасної військової допомоги Україні та Ізраїлю, - CNN

Вашингтон, Середа 11 жовтня 2023 22:03
UA EN RU
У США стурбовані можливістю одночасної військової допомоги Україні та Ізраїлю, - CNN Фото: у США стурбовані можливістю одночасної військової допомоги Україні та Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Пентагоні стурбовані тим, що Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної допомоги Ізраїлю та Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як зазначає видання, нині Україна та Ізраїль потребують різної допомоги. У той час, як наша країна просить постачання великої кількості артилерійських боєприпасів, Єрусалим запросив високоточні керовані авіаційні боєприпаси та системи протиповітряної оборони.

Але, за даними журналістів, якщо Ізраїль розпочне свою наземну операцію в секторі Газа, йому можуть знадобитися 155-мм артилерійські боєприпаси. Їх нестачу відчувають США та інші союзники НАТО через російське вторгнення в Україну.

Неназвані офіційні особи розповіли виданню, що Ізраїль має потужну промислову базу і виробляє багато видів озброєння, але тривала наземна кампанія може виснажити всі запаси країни.

Джерела CNN додають, що у США цілодобово працюють над тим, щоб виявити додаткові запаси боєприпасів у всьому світі та знайти способи їх швидкої доставки до Ізраїлю.

Також неназваний високопосадовець Міноборони США розповів, що його відомство просить у американських виробників зброї прискорити виконання існуючих замовлень Ізраїлю на військову техніку, які раніше могли вважатися менш терміновими.

При цьому сьогодні, 11 жовтня, глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США можуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль.

"Ми можемо робити і те, і інше, і робитимемо. Ми зробимо все необхідне, щоб допомогти нашим союзникам і партнерам, і ми також зробимо все необхідне, щоб переконатися, що ми зберігаємо здатність захищати наші інтереси та захищати нашу країну", - наголосив він після засідання у форматі "Рамштайн".

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю та почали вбивати та викрадати мирних мешканців та військових.

Ізраїль у відповідь розпочав операцію проти терористів, у рамках якої завдав ударів по місцях їхнього базування на території сектору Газа.

За інформацією ЗМІ, влада Ізраїлю вже запросила у США системи ППО та авіаційні ракети.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Палестина Допомога Україні Військова допомога
NEWS
Міноборони підбило підсумки "Рамштайну-16". Що отримає Україна
Міноборони підбило підсумки "Рамштайну-16". Що отримає Україна
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати