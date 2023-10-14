Это только начало, - Нетаньяху об ударах Израиля по сектору Газа

После почти недели ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что это только начало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Премьер-министр Израиля отметил, что его страна борется за свой дом и никогда не простит и не забудет зверств, совершенных террористами ХАМАСа.

"В последние десятки лет мы решительно боремся с нашими врагами, и это только начало, и наши враги только собираются начать платить цену. Я говорю вам, что это только начало, я не собираюсь давать вам дополнительные подробности, но это только начало", – заявил Нетаньяху.

Война в Израиле

На минувшей неделе боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать и похищать мирных жителей и военных. В ответ Иерусалим объявил операцию против террористов, в рамках которой ЦАХАЛ уже наносит удары по местам дислокации палестинских боевиков в секторе Газа.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже сообщил президенту США Джо Байдену о том, что у его страны нет другого выбора, кроме как войти в сектор Газа для уничтожения террористов.

По информации западных изданий, в США обеспокоены тем, что стране придется одновременно снабжать снарядами Израиль и Украину.