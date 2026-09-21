Венс зробив заяву про завершення війни в Україні: "Це лише питання часу"

За його словами, американська сторона розраховує на позитивні зрушення за підсумками майбутніх перемовин із українським президентом Володимиром Зеленським.

"Я вважаю, що він (Дональд Трамп, - ред.) зустрінеться з президентом Зеленським або завтра, або наступного дня. Тож я впевнений, що буде досягнуто певного хорошого прогресу", - зазначив Венс.

Віце-президент США визнав, що російсько-українська війна є найважчим для розв'язання міжнародним конфліктом. Попри це, Білий дім налаштований продовжувати активні зусилля для припинення бойових дій.

Венс підкреслив, що віддає перевагу роботі в команді президента, який енергійно намагається розв'язати цю проблему, та висловив переконання у підсумковому успіху.

"Чи думаю я, що зрештою це буде вирішено? Так, це лише питання часу", - підсумував американський політик.