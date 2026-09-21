"Это лишь вопрос времени": Вэнс сделал заявление об окончании войны в Украине

Война в Украине - самый сложный конфликт в мире, однако ее урегулирование остается лишь вопросом времени.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
По его словам, американская сторона рассчитывает на положительные сдвиги по итогам будущих переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Я считаю, что он (Дональд Трамп, - ред.) встретится с президентом Зеленским либо завтра, либо на следующий день. Поэтому я уверен, что будет достигнут определенный хороший прогресс", - отметил Венс.
Вице-президент США признал, что российско-украинская война является самым трудным для разрешения международным конфликтом. Несмотря на это, Белый дом настроен продолжать активные усилия по прекращению боевых действий.
Венс подчеркнул, что предпочитает работу в команде президента, который энергично пытается решить эту проблему, и выразил убеждение в итоговом успехе.
"Думаю ли я, что в конце концов это будет решено? Да, это лишь вопрос времени", - подытожил американский политик.
Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина и США готовятся к встрече на самом высоком уровне в Нью-Йорке, которая может оказать значительное влияние на дальнейший дипломатический трек. В настоящее время стороны прорабатывают возможные шаги по деэскалации и безопасности.
Отметим, сегодня Зеленский в ответ на сообщение Трампа заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в случае ответных шагов Кремля для деэскалации.