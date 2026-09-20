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Зеленський поговорив з Трампом, домовилися зустрітися в Нью-Йорку

21:30 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
Зеленський поговорив з Трампом, домовилися зустрітися в Нью-Йорку Фото: Зеленський поговорив з Трампом (Getty Images)
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Україна та США готуються до проведення зустрічі на найвищому рівні в Нью-Йорку, яка може суттєво вплинути на дипломатичний трек. Сторони вже опрацьовують деескалаційні кроки та питання безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Перемовини з Трампом та зустріч у Нью-Йорку

За словами глави держави, він провів важливу розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони встигли обговорити широке коло питань.

Головним підсумком перемовин стала домовленість про очну зустріч у Нью-Йорку.

Глава держави підкреслив, що ця зустріч "може багато змінити", відзначивши наявність позитивної дипломатичної динаміки.

"Мирний трек - це пріоритет номер один", - наголосив Зеленський.

Візит команди США та безпекові ініціативи

Президент також відзначив важливість нещодавнього візиту американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

Під час їхнього перебування в Україні детально обговорили поточну ситуацію на місцях.

Наразі українська та американська команди спільно працюють над конкретними пропозиціями.

Зокрема, йдеться про деескалаційні кроки, фундаментальні питання енергетичної безпеки, продовольчу безпеку та захист цивільного населення.

Українська сторона висловила готовність до реалізації серйозних практичних рішень у цих напрямках.

Крім того, Зеленський висловив вдячність американській стороні за підписання закону Ліндсі Грема, підкресливши спільну позицію щодо необхідності досягнення миру.

Діалог Кремля з США та позиція щодо миру

Нагадаємо, що у Кремлі готуються до чергової зустрічі з представниками команди Дональда Трампа.

За словами російських дипломатів, ключовою метою цих перемовин є усунення "подразників" у двосторонніх відносинах між США та РФ, а сама зустріч має відбутися вже найближчим часом.

Водночас російський диктатор Володимир Путін продовжує звинувачувати Україну у нібито небажанні вести переговори та блокуванні процесів для досягнення миру.

Крім того, російська сторона припускає проведення мирних перемовин у тристоронньому форматі для завершення війни.

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