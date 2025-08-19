Це не комп’ютерна гра: посол пояснив, чому Україна не може віддати окуповані території

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв застеріг від територіальних поступок Росії, зазначивши, що мільйони українців живуть на землях, які хоче забрати РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новиний німецький портал tagesschau.de.
Макеєв наголосив, що питання територіальних поступок Росії як частини можливого мирного врегулювання є вкрай складним для України.
В ефірі спільної ранкової програми дипломат підкреслив, що йдеться не лише про землю.
"Це не комп’ютерна гра, де можна передати територію й продовжити грати одним кліком миші. Там живуть мільйони українців, які нині перебувають під російською окупацією", - заявив Макеєв.
Він також відзначив єдність західних союзників, продемонстровану під час саміту у Вашингтоні. За словами дипломата, це свідчить, що демократичний світ продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною.
Щодо позиції Росії, Макеєв висловив сумнів у її готовності до реальних переговорів.
"Побачимо, чи погодиться Путін, чи знову лише тягнутиме час. Ми знаємо цю тактику - створювати різні робочі групи й затягувати дискусії, водночас продовжуючи щодня атакувати Україну ракетами та бомбами", - сказав посол.
Нагадаємо, під час візиту до Вашингтона Зеленський обговорював із Трампом можливі сценарії мирного врегулювання війни. Український лідер не виключив, що питання територіальних обмінів може з’явитися на порядку денному.
Разом з тим президент наголосив, що реалізація подібних домовленостей надзвичайно складна.
Держдеп США Марко Рубіо зі свого боку очікує укладення угоди щодо завершення війни в Україні на тристоронній зустрічі президентів США, України та Росії. За словаи Рубіо, мирна угода в будь-якому разі вимагатиме від сторін певних поступок і ніхто не отримає "стовідсоткового задоволення".