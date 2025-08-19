Это не компьютерная игра: посол объяснил, почему Украина не может отдать оккупированные территории

Макеев отметил, что вопрос территориальных уступок России как части возможного мирного урегулирования является крайне сложным для Украины.

В эфире совместной утренней программы дипломат подчеркнул, что речь идет не только о земле.

"Это не компьютерная игра, где можно передать территорию и продолжить играть одним кликом мыши. Там живут миллионы украинцев, которые сейчас находятся под российской оккупацией", - заявил Макеев.

Он также отметил единство западных союзников, продемонстрированное во время саммита в Вашингтоне. По словам дипломата, это свидетельствует, что демократический мир продолжает стоять бок о бок с Украиной.

Относительно позиции России, Макеев выразил сомнение в ее готовности к реальным переговорам.

"Посмотрим, согласится ли Путин, или снова будет только тянуть время. Мы знаем эту тактику - создавать различные рабочие группы и затягивать дискуссии, одновременно продолжая ежедневно атаковать Украину ракетами и бомбами", - сказал посол.