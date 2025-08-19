RU

Это не компьютерная игра: посол объяснил, почему Украина не может отдать оккупированные территории

Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Посол Украины в Германии Алексей Макеев предостерег от территориальных уступок России, отметив, что миллионы украинцев живут на землях, которые хочет забрать РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной немецкий портал tagesschau.de.

Макеев отметил, что вопрос территориальных уступок России как части возможного мирного урегулирования является крайне сложным для Украины.

В эфире совместной утренней программы дипломат подчеркнул, что речь идет не только о земле.

"Это не компьютерная игра, где можно передать территорию и продолжить играть одним кликом мыши. Там живут миллионы украинцев, которые сейчас находятся под российской оккупацией", - заявил Макеев.

Он также отметил единство западных союзников, продемонстрированное во время саммита в Вашингтоне. По словам дипломата, это свидетельствует, что демократический мир продолжает стоять бок о бок с Украиной.

Относительно позиции России, Макеев выразил сомнение в ее готовности к реальным переговорам.

"Посмотрим, согласится ли Путин, или снова будет только тянуть время. Мы знаем эту тактику - создавать различные рабочие группы и затягивать дискуссии, одновременно продолжая ежедневно атаковать Украину ракетами и бомбами", - сказал посол.

 

Напомним, во время визита в Вашингтон Зеленский обсуждал с Трампом возможные сценарии мирного урегулирования войны. Украинский лидер не исключил, что вопрос территориальных обменов может появиться на повестке дня.

Вместе с тем президент подчеркнул, что реализация подобных договоренностей чрезвычайно сложна.

Госдеп США Марко Рубио со своей стороны ожидает заключения соглашения по завершению войны в Украине на трехсторонней встрече президентов США, Украины и России. По слова Рубио, мирное соглашение в любом случае потребует от сторон определенных уступок и никто не получит "стопроцентного удовлетворения".

