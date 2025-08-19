Це не комп’ютерна гра: посол пояснив, чому Україна не може віддати окуповані території

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв застеріг від територіальних поступок Росії, зазначивши, що мільйони українців живуть на землях, які хоче забрати РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новиний німецький портал tagesschau.de.

Макеєв наголосив, що питання територіальних поступок Росії як частини можливого мирного врегулювання є вкрай складним для України.

В ефірі спільної ранкової програми дипломат підкреслив, що йдеться не лише про землю.

"Це не комп’ютерна гра, де можна передати територію й продовжити грати одним кліком миші. Там живуть мільйони українців, які нині перебувають під російською окупацією", - заявив Макеєв.

Він також відзначив єдність західних союзників, продемонстровану під час саміту у Вашингтоні. За словами дипломата, це свідчить, що демократичний світ продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною.

Щодо позиції Росії, Макеєв висловив сумнів у її готовності до реальних переговорів.

"Побачимо, чи погодиться Путін, чи знову лише тягнутиме час. Ми знаємо цю тактику - створювати різні робочі групи й затягувати дискусії, водночас продовжуючи щодня атакувати Україну ракетами та бомбами", - сказав посол.