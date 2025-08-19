ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Это не компьютерная игра: посол объяснил, почему Украина не может отдать оккупированные территории

Вторник 19 августа 2025 11:18
UA EN RU
Это не компьютерная игра: посол объяснил, почему Украина не может отдать оккупированные территории Фото: посол Украины в Германии Алексей Макеев (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Посол Украины в Германии Алексей Макеев предостерег от территориальных уступок России, отметив, что миллионы украинцев живут на землях, которые хочет забрать РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новостной немецкий портал tagesschau.de.

Макеев отметил, что вопрос территориальных уступок России как части возможного мирного урегулирования является крайне сложным для Украины.

В эфире совместной утренней программы дипломат подчеркнул, что речь идет не только о земле.

"Это не компьютерная игра, где можно передать территорию и продолжить играть одним кликом мыши. Там живут миллионы украинцев, которые сейчас находятся под российской оккупацией", - заявил Макеев.

Он также отметил единство западных союзников, продемонстрированное во время саммита в Вашингтоне. По словам дипломата, это свидетельствует, что демократический мир продолжает стоять бок о бок с Украиной.

Относительно позиции России, Макеев выразил сомнение в ее готовности к реальным переговорам.

"Посмотрим, согласится ли Путин, или снова будет только тянуть время. Мы знаем эту тактику - создавать различные рабочие группы и затягивать дискуссии, одновременно продолжая ежедневно атаковать Украину ракетами и бомбами", - сказал посол.

Напомним, во время визита в Вашингтон Зеленский обсуждал с Трампом возможные сценарии мирного урегулирования войны. Украинский лидер не исключил, что вопрос территориальных обменов может появиться на повестке дня.

Вместе с тем президент подчеркнул, что реализация подобных договоренностей чрезвычайно сложна.

Госдеп США Марко Рубио со своей стороны ожидает заключения соглашения по завершению войны в Украине на трехсторонней встрече президентов США, Украины и России. По слова Рубио, мирное соглашение в любом случае потребует от сторон определенных уступок и никто не получит "стопроцентного удовлетворения".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия