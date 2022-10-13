Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених

"Вважаю, що Міжнародний комітет Червоного Хреста - це не клуб з привілеями, де отримають зарплати і насолоджуються життям. Червоний Хрест має зобов'язання - передусім морального характеру. Мандат Червоного Хреста має виконуватись", - сказав він.

Зеленський наголосив, що місія Червоного Хреста має добитися доступу до колонії в Оленівці Донецької області, у якій загинуло близько 50 українських військовополонених, адже це її робота.

Президент зазначив, що Червоний Хрест може виконати цю місію, але необхідно намагатися її здійснити.

"Україна готова сприяти цьому. За зразком місії МАГАТЕ може запрацювати і місія Червоного Хреста, але для цього потрібне лідерство, потрібна сумлінність, потрібне розуміння, хто і для чого створював таку інституцію, як Червоний Хрест", - додав Зеленський.