Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных

"Считаю, что Международный комитет Красного Креста - это не клуб с привилегиями, где получат зарплаты и наслаждаются жизнью. У Красного Креста есть обязательства - прежде всего морального характера. Мандат Красного Креста должен выполняться", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что миссия Красного Креста должна добиться доступа к колонии в Еленовке Донецкой области, в которой погибли около 50 украинских военнопленных, ведь это ее работа.

Президент отметил, что Красный Крест может выполнить эту миссию, но необходимо пытаться ее осуществить.

"Украина готова способствовать этому. По образцу миссии МАГАТЭ может заработать и миссия Красного Креста, но для этого нужно лидерство, нужно упорство, нужно понимание, кто и для чего создавал такой институт, как Красный Крест", - добавил Зеленский.