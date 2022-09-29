"Это катастрофа". Эрдоган отреагировал на угрозу применения Россией ядерного оружия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на угрозу возможного применения Россией ядерного оружия в Украине. По его словам, переход к такой войне - "катастрофа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

"Цена перехода к ядерной войне - катастрофа. Перестаньте говорить об этом, вы не должны об этом думать. Решение с помощью дипломатии, никогда не поднимая их (вопросов о ядерной войне - ред.), было бы наиболее подходящим шагом", - сказал турецкий лидер.

При этом он отметил, что " еще большее беспокойство" вызывают так называемые "референдумы" на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Эрдоган подчеркнул, что это усложняет дипломатические усилия и может привести к аннексии оккупированных территорий Россией.

Также, по словам президента Турции, российский диктатор Владимир Путин "сделает это, если он что-то задумал".