"Це інструмент, а не медіа": Железняк розповів про свої заробітки в соцмережах і роботу з ШІ

Нардеп Ярослав Железняк завоював статус одного з головних інсайдерів Ради, нагадуючи за оперативністю медійний ресурс. Він розповів, скільки заробляє на онлайн-трафіку, куди спрямовуються кошти та чому він сам пише пости.

Про це Железняк розповів РБК-Україна в рамках проєкту "Не перебивайте" з Володимиром Куренним.

Феномен депутатського Telegram-каналу та активність у соцмережах виникли спонтанно - через відсутність офіційних трансляцій із засідань Верховної Ради.

За словами Железняка, він почав простою і зрозумілою мовою пояснювати рішення парламенту, щоб виборці та бізнес розуміли, за що саме голосують депутати.

"Пишу сам і вночі": чому немає сторонніх SMM-щиків

Нардеп наголошує, що не намагається перетворитися на медіахолдинг і розглядає свій канал виключно як інструмент політичної комунікації. Усі тексти він створює особисто.

"От ми з вами зараз сидимо... І за цей час жодного поста не вийде. Тому що я це пишу. І воно тільки так працює", - наголосив депутат, додаючи, що під час вечірнього читання казок сину з 21:00 до 21:30 ви також не побачите публікацій від нього.

Водночас для рутинних задач та аналізу великих масивів даних команда активно використовує штучний інтелект.

Зокрема, за словами Железняка, підписка на передові AI-моделі (такі як Claude за 200 доларів) дозволяє повністю автоматизувати технічну обробку контенту, виділення дублів та обробку фідбеку від читачів.

Скільки приносять соцмережі та чи є він лідером за трафіком

Відповідаючи на запитання про фінансовий профіт від блогерства, Железняк зазначив, що отримує певну прибутковість від соцмереж, проте лідером себе не вважає.

"Якийсь профіт маю... Це приблизно порядок 1000 доларів, і якраз іде на забезпечення команди. Тому решту ми віддаємо на благодійність або на військові облігації, якщо залишається", - пояснив він, додаючи, що за кількістю переглядів його колега по парламенту Микола Давидюк залишається безперечним лідером.

Головною метою своєї публічності нардеп називає не монетизацію трафіку, а можливість прямого діалогу з суспільством, отримання зворотного зв'язку та дотискання необхідних для держави змін - від бюджетних рішень до боротьби з корупційними схемами.