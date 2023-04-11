Це все гарно у Путіна. Окупант розповів про велику кількість загиблих на фронті (перехоплення)

Російській військовий поскаржився на велику кількість загиблих товаришів на фронті. Він розповів, що він відчуває себе гарматним м'ясом.

У розмові з дружиною він сказав, що боїться що їх оточать українські військові. Він також розповів, що у них велика кількість загиблих - зі 100 осіб лишилось 35.

"Нас в роті - 35 осіб, а має бути 100. Лишилось 35 всього. Це все гарно у Путіна по телевізору, а ми тут як гарматне м'ясо. Додому тільки 300-им або 200-им потрапити можна", - розповів він.

Він розповів, що командуванню байдуже на підлеглих і вони перші втікають з фронту. Окрім цього російські військові не отримують зарплатні та необхідного забезпечення для того, щоб воювати.