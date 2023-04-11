Это все хорошо у Путина. Оккупант рассказал о большом количестве погибших на фронте (перехват)

Российский военный пожаловался на множество погибших товарищей на фронте. Он рассказал, что он чувствует себя пушечным мясом.

В разговоре с женой он сказал, что боится, что их окружат украинские военные. Он также рассказал, что у них большое количество погибших – из 100 человек осталось 35.

"Нас во рту - 35 человек, а должно быть 100. Осталось 35 всего. Это все хорошо у Путина по телевизору, а мы здесь как пушечное мясо. Домой только 300 или 200 попасть можно", - рассказал он. .

Он рассказал, что командованию безразлично подчиненных и они первые убегают с фронта. Кроме этого, российские военные не получают зарплаты и необходимого обеспечения для того, чтобы воевать.