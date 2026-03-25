"Це ганьба": речник МЗС розніс ЮНЕСКО за реакцію на удар по Львову

Тихий нагадав, що Україна вчора, 24 березня, закликала ЮНЕСКО відреагувати на удар дронами по Львову.

"Відреагували ЮНЕСКО. Ну, ганьба, що тут сказати. Якщо не можуть згадати навіть хто завдав удару, і це просто якісь абстрактні удари якихось інопланетян по Львову, ну, про що тут говорити? На жаль, це вирок дисфункціональності цієї організації, нездатності називати речі своїми іменами", - додав він.

Речник МЗС звернув увагу, що відео удару російського "Шахеда" по Бернардинському монастирю побачив увесь інтернет.

"Що потрібно ще, щоб назвати, що Росія, або просто сказати, що це російський удар. У чому проблема загалом? На жаль, можемо констатувати, що українська система протиповітряної оборони на сьогоднішній день робить більший внесок у захист всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, ніж ЮНЕСКО, як уся Організація (ООН - ред.) разом узята", - наголосив урядовець.

Удар по Бернардинському монастирю

Нагадаємо, вчора, 24 березня, російські окупанти провели масований удар по Україні. Вночі ворог запускав і ракети, і дрони. Зранку пуски безпілотників не припинялися.

Російські окупанти, зокрема, атакували міста в західній частині України. По Львову було кілька "прильотів". Один із "Шахедів" поцілив по житловому будинку в центрі та об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Бернардинському монастирю.