"Це дуже важко": УЄФА хоче повернути Росію в європейський футбол
Президент УЄФА Александер Чеферін висловив жаль через відсторонення російських команд від міжнародних турнірів. А також розповів про політичний тиск, пов'язаний із повномасштабною війною РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю очільника європейського футболу Politico.
Політичний тиск та "істерична реакція"
"Я не прихильник відсторонення спортсменів. Бо що спортсмен може зробити своєму уряду, щоб зупинити війну? Це дуже, дуже важко. Відсторонення росіян триває вже три з половиною роки. Чи зупинилася війна в Україні? Ні", - говорить Чеферін.
За його словами, УЄФА намагався допустити до змагань юнацькі команди з РФ, однак через "політичну істерику" та тиск від цього довелося відмовилися.
"Ми хотіли повернути юнацькі команди, і навіть отримали підтримку від виконкому. Але політичний тиск був настільки сильним, що деякі члени попросили зачекати, бо їх буквально атакували особисто", - пояснив він.
Позиція Чеферіна та дії УЄФА
Чеферін очолює європейський футбол з 2016-го року. Сам він за освітою юрист. До призначення президентом УЄФА був керівником Футбольної асоціації Словенії.
Футбольного функціонера неодноразово звинувачували у м'якості по відношенню до російського футболу, а також у непрозорості ведення фінансової діяльності Європейського футбольного союзу.
Дивують й деякі дії організації, яку він очолює.
Так раніше ми писали що:
УЄФА продовжує переводити "солідарні" виплати російським клубам, у той час, як кошти для українських команд блокуються.
Росії, попри неучасть її клубів у євротурнірах, продовжують додавати бали в таблицю коефіцієнтів УЄФА.
Організація перенесла частину матчів Євро-2026 з футзалу з Латвії та Литви до Словенії, через принципову позицію балтійських країн щодо участі в турнірі збірної Білорусі.
Європейський футбольний союз оштрафував український клуб "Олександрія" за нібито расистські вигуки з боку вболівальників на адресу сербського "Партизана".