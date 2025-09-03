ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Это очень трудно": УЕФА хочет вернуть Россию в европейский футбол

Среда 03 сентября 2025 18:10
UA EN RU
"Это очень трудно": УЕФА хочет вернуть Россию в европейский футбол Фото: Александер Чеферин (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил сожаление из-за отстранения российских команд от международных турниров. А также рассказал о политическом давлении, связанном с полномасштабной войной РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейского футбола Politico.

Политическое давление и "истерическая реакция"

"Я не сторонник отстранения спортсменов. Что спортсмен может сделать своему правительству, чтобы остановить войну? Это очень, очень трудно. Отстранение россиян продолжается уже три с половиной года. Остановилась ли война в Украине? Нет", - говорит Чеферин.

По его словам, УЕФА пытался допустить к соревнованиям юношеские команды из РФ, однако из-за "политической истерики" и давления от этого пришлось отказались.

"Мы хотели вернуть юношеские команды, и даже получили поддержку от исполкома. Но политическое давление было настолько сильным, что некоторые члены попросили подождать, потому что их буквально атаковали лично", - пояснил он.

Позиция Чеферина и действия УЕФА

Чеферин возглавляет европейский футбол с 2016-го года. Сам он по образованию юрист. До назначения президентом УЕФА был руководителем Футбольной ассоциации Словении.

Футбольного функционера неоднократно обвиняли в мягкости по отношению к российскому футболу, а также в непрозрачности ведения финансовой деятельности Европейского футбольного союза.

Удивляют и некоторые действия организации, которую он возглавляет.

Так ранее мы писали что:

УЕФА продолжает переводить "солидарные" выплаты российским клубам, в то время, как средства для украинских команд блокируются.

России, несмотря на неучастие ее клубов в евротурнирах, продолжают добавлять баллы в таблицу коэффициентов УЕФА.

Организация перенесла часть матчей Евро-2026 по футзалу из Латвии и Литвы в Словению, из-за принципиальной позиции балтийских стран относительно участия в турнире сборной Беларуси.

Европейский футбольный союз оштрафовал украинский клуб "Александрия" за якобы расистские выкрики со стороны болельщиков в адрес сербского "Партизана".

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УЕФА
Новости
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Зеленский прибыл с визитом в Данию
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике