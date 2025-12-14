"Це декларація війни": Орбан обурився рішенням ЄС безстроково заморозити активи РФ

"Захоплення сотень мільярдів іншої держави ніколи в історії не залишалося без відповіді. Це декларація війни", - сказав Орбан під час під час зустрічі з виборцями в Могачі перед запланованими на квітень наступного року парламентськими виборами.

Прем'єр Угорщини зазначив, що ігнорування Будапешта при прийнятті рішення щодо російських активів показало, що "ілюзія про верховенство права в Брюсселі розвіялася".

Він також попередив своїх прихильників, що вони повинні підготуватися до "третьої спроби Брюсселя виграти вибори в їхній країні".

"Наші національні резерви знаходяться там же, де й у росіян - у бельгійців. Якщо вони доберуться до цих коштів, нам теж доведеться задуматися, чи в надійному місці вони лежать. Російські гроші заморозили в Бельгії після початку війни, і тепер їх хочуть зачепити. Це надзвичайно незвична і небезпечна річ, адже у бельгійців є договір, згідно з яким вони несуть відповідальність перед росіянами за їхні гроші", - додав Орбан.

За його словами, якщо європейці все ж підуть на цей крок, то, "можливо, інші країни перестануть зберігати свої гроші в євро".

Також він додав, що спочатку жителів Європи запевняли, що війну "фінансують не з їхньої кишені, а за рахунок російських активів".

Угорський прем'єр наголосив, що тепер європейським лідерам доведеться визнати, що війну оплачують не тільки нинішні європейці, а й оплачуватимуть і їхні онуки.

"Усі ці європейські лідери зазнають краху, тому що з'ясується, що вони не можуть фінансувати цю війну за рахунок російських активів", - підкреслив він.