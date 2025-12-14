"Это декларация войны": Орбан возмутился решением ЕС бессрочно заморозить активы РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал решение Европейского Союза о бессрочном замораживании российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Nemzet.
"Захват сотен миллиардов другого государства никогда в истории не оставался без ответа. Это декларация войны", - сказал Орбан во время во время встречи с избирателями в Могаче перед запланированными на апрель следующего года парламентскими выборами.
Премьер Венгрии отметил, что игнорирование Будапешта при принятии решения по российским активам показало, что "иллюзия о верховенстве права в Брюсселе развеялась".
Он также предупредил своих сторонников, что они должны подготовиться к "третьей попытке Брюсселя выиграть выборы в их стране".
"Наши национальные резервы находятся там же, где и у россиян - у бельгийцев. Если они доберутся до этих средств, нам тоже придется задуматься, в надежном ли месте они лежат. Российские деньги заморозили в Бельгии после начала войны, и теперь их хотят зацепить. Это чрезвычайно необычная и опасная вещь, ведь у бельгийцев есть договор, согласно которому они несут ответственность перед россиянами за их деньги", - добавил Орбан.
По его словам, если европейцы все же пойдут на этот шаг, то, "возможно, другие страны перестанут хранить свои деньги в евро".
Также он добавил, что сначала жителей Европы уверяли, что войну "финансируют не из их кармана, а за счет российских активов".
Венгерский премьер подчеркнул, что теперь европейским лидерам придется признать, что войну оплачивают не только нынешние европейцы, но и будут оплачивать и их внуки.
"Все эти европейские лидеры потерпят крах, потому что выяснится, что они не могут финансировать эту войну за счет российских активов", - подчеркнул он.
Напомним, 12 декабря страны Евросоюза согласились заморозить российские активы в размере 210 млрд евро на бессрочный срок. Теперь это решение не будут продлевать каждые шесть месяцев.
В то же время Reuters уточняет, что правительства стран Евросоюза договорились заморозить российские активы "на столько, сколько потребуется", вместо того, чтобы каждые шесть месяцев голосовать за продление замораживания активов.
Такое решение устраняет риск того, что Венгрия и Словакия, которые сохраняют "теплые" отношения с Россией, могут заблокировать продление заморозки российских активов и, таким образом, деньги вернутся агрессору.
Также бессрочное замораживание активов может убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию этих средств для предоставления Украине "репарационного кредита" в размере до 165 млрд евро для покрытия ее военных и гражданских бюджетных потребностей в 2026 и 2027 годах.
Ожидается, что Евросовет соберется 18 декабря, чтобы окончательно согласовать детали "репарационного кредита" и решить остающиеся проблемы, в частности гарантии всех правительств ЕС для Бельгии, что она не останется одна с оплатой счетов, если потенциальный иск Москвы окажется успешным.