Это не дефицит. Почему в супермаркетах появляется все больше малоизвестных марок

На полках украинских супермаркетов все чаще можно увидеть продукцию менее известных производителей вместо привычных крупных брендов. Однако это не свидетельствует о дефиците товаров или проблемах с производством.

Как пояснил в коментарии РБК-Украина вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Ростислав Коробка, ситуация с ассортиментом зависит от конкретных производителей и торговых сетей.

По словам Коробка, в Украине нет дефицита продуктов, поэтому появление на полках продукции менее известных производителей не является признаком проблем на рынке.

В то же время, такая ситуация может создавать больше возможностей для меньших производителей и усиливать конкуренцию.

На ассортимент также влияет логистика, ставшая во время войны одним из ключевых факторов обеспечения магазинов продуктами.

"Сами компании регулируют территориально, где есть возможность сейчас производить поставки", - пояснил эксперт.

Он добавил, что бизнес переориентируется на меньшие склады и логистические хабы. Это позволяет сохранять меньшие партии товаров ближе к месту продаж и оперативнее осуществлять поставки.

РФ бьет по слогам: что происходит с продуктами в супермаркетах

Российские удары по большим складам и распределительным центрам заставляют ритейлеров перестраивать логистику. Поэтому отдельные товары могут временно исчезать с полок или продаваться в меньшем ассортименте, предупредил ранее министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

В то же время, дефицита продуктов в Украине не ожидается. Производственных мощностей достаточно для внутреннего потребления, отмечают в правительстве

Основная проблема сейчас - именно доставка товаров в магазины. Как писало РБК-Украина в материале, больше всего рисков имеют Киев и область, где была сосредоточена значительная часть складских мощностей. Логистические маршруты уже меняют, а часть ритейлеров переходит на прямые поставки от производителей в магазины.

Поэтому доставка, которая раньше занимала 24-72 часа, в некоторых случаях может длиться до недели. Наиболее чувствительны к таким перебоям молочная продукция, свежее мясо и рыба, овощи, фрукты и замороженные товары.

При этом эксперты не рекомендуют делать большие запасы продуктов: чрезмерные закупки могут сами создать временный дефицит на полках.