Через удар у Рівному дефіцит напруги у мережах. Людей просять не включати прилади

Після ракетного удару у Рівному не вистачає напруги у мережах. Місцевих мешканців просять не включати прилади, окрім зарядних пристроїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Третяка.

"Шановні рівняни! Продовжуються роботи з відновлення електропостачання. Недостатня напруга в електромережах. Прохання не включати електроприлади, крім зарядних пристроїв та засобів зв'язку", - зазначив він.

Станом на 15:00 місто частково знеструмлено, тролейбуси не курсують і є перебої зі зв'язком.

Що стосується водопостачання, то, за інформацією "Рівнеоблводоканалу", вже включено всі насосні станції. На насосній підстанції у східній частині міста тиск поступово набирається, інші підстанції - тиск відрегульований.