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Это не даст Путину то, что он хочет. Посол Британии о ракетных атаках по Украине

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Украина, Суббота 22 октября 2022 22:07
Это не даст Путину то, что он хочет. Посол Британии о ракетных атаках по Украине Фото: посол Британии в Украине Мелинда Симмонс (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские атаки 22 октября на энергетическую инфраструктуру Украины являются военным преступлением, однако это не даст президенту РФ Владимиру Путину того, что он хочет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Британии в Украине Мелинды Симмонс.

"Гражданское население гибнет, и в результате этого будет нехватка энергии", - говорится в сообщении.

Посол отметила, что ракетные атаки России по городам Украины не дают Путину то, что он хочет. Она подчеркивает, что украинцы от этого не убегают.

"Возможно в этом жить ужасно, однако из Киева видно, что Россия не выиграет этот раунд", - добавила Симмонс.

Сегодня, 22 октября 2022 года, российские войска выпустили по Украине 36 ракет, но большую часть удалось сбить.

Напомним, что под удар попали, в частности, западные регионы. В результате Ровно до сих пор частично обесточен, а поврежденный объект в Луцке не подлежит восстановлению.

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