"Це частина гібридних атак РФ проти Європи": Сибіга про провокації Білорусі у Литві

Четвер 30 жовтня 2025 03:07
UA EN RU
"Це частина гібридних атак РФ проти Європи": Сибіга про провокації Білорусі у Литві Фото: Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нещодавні провокації Білорусі у Литві є частиною гібридних атак Росії проти Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост в соцмережі Х.

"Україна солідарна з Литвою у зв'язку з білоруськими провокаціями та вторгненням у повітряний простір Литви, що спричинили порушення роботи цивільної авіації", - пише Сибіга.

Він зазначив, що дії самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "слід розглядати як частину гібридних атак Росії проти України".

Литва закриває кордон з Білоруссю

Нагадаємо, вчора уряд Литви оголосив, що на період з 30 жовтня по 30 листопада закриє кордони з Білоруссю.

Зокрема, пункт пропуску "Шальчінінкай" буде повністю закритий, тоді як "Медінінкай" буде працювати з певними обмеженнями. Термін закриття кордонів може бути продовжений.

Причиною тому стали контрабандні повітряні кулі, які регулярно надходять з Білорусі і створюють загрозу безпеці повітряного простору Литви.

Наприклад, в ніч на 27 жовтня аеропорт Вільнюса був тимчасово закритий вчетверте за тиждень.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Литва у відповідь на вторгнення об'єктів у повітряний простір країни посилює контроль над небом і активізує ППО.

