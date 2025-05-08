"Це був сюрприз": священик розповів, як кардинали обрали Папу Лева XIV

Він зазначив, що останні конклави тривали недовго - лише 2-3 дні. Винятком не став і цей.

Священик припустив, що під час першого голосування кардинали побачили, хто скільки голосів набирає. І після цього вони поспілкувалися, ухвалили рішення, помолилися і було обрано нового Папу.

"Цей новий Папа - це сюрприз, це несподівано, інші імена раніше називалися. Але в церкві Дух Святий може робити ці сюрпризи. Ми бачимо, що Папа молодий, енергійний, у хорошій формі, тому чекаємо на те, як він поведе свій понтифікат", - наголосив він.