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"Це був сюрприз": священик розповів, як кардинали обрали Папу Лева XIV

Четвер 08 травня 2025 22:05
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"Це був сюрприз": священик розповів, як кардинали обрали Папу Лева XIV Фото: Папа Римський Лев XIV (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Роман Кот

Обрання Роберта Френсіса Прево новим Папою Римським стало сюрпризом. Його ім'я не фігурувало серед фаворитів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив римо-католицький священик, директор "Радіо Марія" Олексій Самсонов.

Він зазначив, що останні конклави тривали недовго - лише 2-3 дні. Винятком не став і цей.

Священик припустив, що під час першого голосування кардинали побачили, хто скільки голосів набирає. І після цього вони поспілкувалися, ухвалили рішення, помолилися і було обрано нового Папу.

"Цей новий Папа - це сюрприз, це несподівано, інші імена раніше називалися. Але в церкві Дух Святий може робити ці сюрпризи. Ми бачимо, що Папа молодий, енергійний, у хорошій формі, тому чекаємо на те, як він поведе свій понтифікат", - наголосив він.

Новий Папа Римський

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, на другий день конклаву було обрано нового Папу Римського. Кардинали підтримали кандидатуру американця Роберта Френсіса Прево.

Таким чином, Роберт Прево став першим в історії Папою Римським зі США. Його папське ім'я буде Лев XIV.

Новий понтифік уже звернувся до вірян. Він побажав усім миру, а також закликав усіх людей проявляти любов і "будувати мости".

Нового Папу вже встиг привітати президент України Володимир Зеленський. Він побажав йому довголіття, здоров'я та процвітання.

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