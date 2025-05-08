"Це був сюрприз": священик розповів, як кардинали обрали Папу Лева XIV
Обрання Роберта Френсіса Прево новим Папою Римським стало сюрпризом. Його ім'я не фігурувало серед фаворитів.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив римо-католицький священик, директор "Радіо Марія" Олексій Самсонов.
Він зазначив, що останні конклави тривали недовго - лише 2-3 дні. Винятком не став і цей.
Священик припустив, що під час першого голосування кардинали побачили, хто скільки голосів набирає. І після цього вони поспілкувалися, ухвалили рішення, помолилися і було обрано нового Папу.
"Цей новий Папа - це сюрприз, це несподівано, інші імена раніше називалися. Але в церкві Дух Святий може робити ці сюрпризи. Ми бачимо, що Папа молодий, енергійний, у хорошій формі, тому чекаємо на те, як він поведе свій понтифікат", - наголосив він.
Новий Папа Римський
Нагадаємо, сьогодні, 8 травня, на другий день конклаву було обрано нового Папу Римського. Кардинали підтримали кандидатуру американця Роберта Френсіса Прево.
Таким чином, Роберт Прево став першим в історії Папою Римським зі США. Його папське ім'я буде Лев XIV.
Новий понтифік уже звернувся до вірян. Він побажав усім миру, а також закликав усіх людей проявляти любов і "будувати мости".
Нового Папу вже встиг привітати президент України Володимир Зеленський. Він побажав йому довголіття, здоров'я та процвітання.
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