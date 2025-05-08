"Это был сюрприз": священник рассказал, как кардиналы выбрали Папу Льва XIV

Он отметил, что последние конклавы длились недолго - всего 2-3 дня. Исключением не стал и этот.

Священник предположил, что в ходе первого голосования кардиналы увидели, кто сколько голосов набирает. И после этого они пообщались, приняли решение, помолились и был избран новый Папа.

"Этот новый Папа - это сюрприз, это неожиданно, другие имена прежде назывались. Но в церкви Дух Святой может делать эти сюрпризы. Мы видим, что Папа молод, энергичен, в хорошей форме, поэтому ждем того, как он поведет свой понтификат", - подчеркнул он.