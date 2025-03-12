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Це був рейд. Якщо ЗСУ вийдуть із Суджі, катастрофи не буде, - експерт

Фото: якщо ЗСУ вийдуть із Суджі, катастрофи не буде (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Олійник

Якщо українським військам доведеться вийти з Суджі, катастрофи не станеться. Адже з самого початку операції зазначалося, що це рейд.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Якщо навіть доведеться виходити з Суджі чи взагалі з Курської області, то це не треба розглядати як якусь катастрофу. Тому, що з початку Курської операції було повідомлення від нашого керівництва про те, що це рейд. З військової точки зору це захід і вихід, ніхто не збирається там якісь території захоплювати так, щоб там проводити якісь референдуми, приєднувати їх до України", - сказав Гетьман.

Експерт зазначив, що це військово-політична операція. Вона виконала ту місію, яка була на неї покладена і продовжує її виконувати. Але, на його думку, якщо загроза для українських військ суттєво збільшиться, то буде дана команда на відхід.

"Тим більше є інформація, що деякі бригади звідти виходять і вийшли. Тому вважати, що вихід з Курської області це якась поразка, не варто. Це була вдала операція і вона може вже добігає свого кінця", - додав Гетьман.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, що українські військові з літа ведуть наступ у Курській області Російської Федерації. Це зокрема давало змогу убезпечити від відкриття нового фронту Сумську та Харківську області.

Однак нещодавно росіяни почали контрнаступ у Курській області. Сьогодні повідомлялося, що російські війська продовжують наступ на Суджу, захоплюючи нові території. Геолокаційні кадри підтверджують просування росіян на південь від Суджі.

Водночас у ЦПД зазначили, що бої за Суджу тривають, а інформація про її захоплення російськими військовими не відповідає дійсності.

Також сьогодні президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Курській області.

Детальніше про ситуацію в Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна

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