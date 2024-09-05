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Це був прорахований удар, ракета летіла близько 3 хвилин, - Зеленський про обстріл Полтави

Четвер 05 вересня 2024 13:07
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Це був прорахований удар, ракета летіла близько 3 хвилин, - Зеленський про обстріл Полтави Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський ракетний удар, 3 вересня, по навчальному центру у Полтаві був прорахованим. Ракета летіла близько трьох хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв’ю для NBC News

"Ще одна трагедія в Україні. І це факт. Вони вдарили, це був ракетний удар, прорахований удар. Ракета летіла десь близько 3 хвилин. Тому люди не встигли спуститися в бомбосховище. І зараз вважається, що багато з них поранені або вбиті були саме в момент їх спуску в бомбосховище", - заявив президент.

Президент відзначив, що люди відреагували на ворожий обстріл достатньо швидко, але їм не вистачило часу, щоб зберегти себе.

Удар по навчальному центру у Полтаві

Вранці 3 вересня окупанти завдали удару балістичною ракетою по Полтаві. У результаті атаки було частково зруйновано шестиповерхову будівлю навчального корпусу, а також пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних осель і офісне приміщення.

Станом на ранок 4 вересня, кількість загиблих у Полтаві становила 53 осіб. Також Міністерство внутрішніх справ (МВС) повідомило про 298 постраждалих.

Як відзначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, метою ворожого удару було посилення негативних настроїв серед українців, оскільки ворог приділяє серйозну увагу військовій психології та психологічному терору.

Детальніше про атаку РФ на Полтаву читайте в матеріалі РБК-Україна.

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