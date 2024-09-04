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У Полтаві знову зросла кількість жертв удару по навчальному центру

Полтава, Середа 04 вересня 2024 10:53
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У Полтаві знову зросла кількість жертв удару по навчальному центру Фото: у Полтаві зросла кількість загиблих (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв російського удару по навчальному центру у Полтаві зросла до 53. Під завалами ще можуть перебувати люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Станом на ранок 4 вересня відомо про 53 загиблих у Полтаві.

Крім того, 271 особа отримала поранення внаслідок російського обстрілу. Врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів

Як зазначають рятувальники, під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати п'ять людей.

Раніше в ДСНС повідомляли, що, крім навчального центру, у Полтаві пошкоджено три багатоквартирні будинки, п’яти приватних будинків і офісне приміщення.

Фото: у Полтаві зросла кількість загиблих (t.me/dsns_telegram)

Оновлено о 11:00

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що кількість постраждалих у Полтаві зросла до 298.

Удар по Полтаві

Зранку 3 вересня російські війська вдарили по Полтаві. Окупанти застосували балістику.

Росіяни влучили по навчальному закладу і сусідній лікарні, також часткових руйнувань зазнала одна з будівель Інституту звʼязку. У Міноборони наголошують, що між повітряною тривогою та ударом було мало часу. У зв'язку люди в момент евакуації до бомбосховища потрапили під обстріл.

Всі деталі атаки та що відомо про наслідки удару по Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.

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