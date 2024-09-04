У Полтаві знову зросла кількість жертв удару по навчальному центру
Кількість жертв російського удару по навчальному центру у Полтаві зросла до 53. Під завалами ще можуть перебувати люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Станом на ранок 4 вересня відомо про 53 загиблих у Полтаві.
Крім того, 271 особа отримала поранення внаслідок російського обстрілу. Врятовано 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів
Як зазначають рятувальники, під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати п'ять людей.
Раніше в ДСНС повідомляли, що, крім навчального центру, у Полтаві пошкоджено три багатоквартирні будинки, п’яти приватних будинків і офісне приміщення.
Фото: у Полтаві зросла кількість загиблих (t.me/dsns_telegram)
Оновлено о 11:00
Міністерство внутрішніх справ повідомило, що кількість постраждалих у Полтаві зросла до 298.
Удар по Полтаві
Зранку 3 вересня російські війська вдарили по Полтаві. Окупанти застосували балістику.
Росіяни влучили по навчальному закладу і сусідній лікарні, також часткових руйнувань зазнала одна з будівель Інституту звʼязку. У Міноборони наголошують, що між повітряною тривогою та ударом було мало часу. У зв'язку люди в момент евакуації до бомбосховища потрапили під обстріл.
Всі деталі атаки та що відомо про наслідки удару по Полтаві - у матеріалі РБК-Україна.
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