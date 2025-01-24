Данія та США домовились обговорити Гренландію

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен домовився з держсекретарем США Марко Рубіо обговорити питання Гренландії пізніше. Це стало результатом їх 20-хвилинної розмови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.