ua en ru
Пн, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Союзники Трампа подали законопроєкт про "купівлю Гренландії": що пропонують

Вашингтон, Понеділок 13 січня 2025 23:12
UA EN RU
Союзники Трампа подали законопроєкт про "купівлю Гренландії": що пропонують Фото: союзники Дональда Трампа хочуть прискорити угоду щодо Гренландії (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Союзники президента Дональда Трампа з числа республіканців подали законопроєкт про "купівлю Гренландії". Згідно з поширеною в понеділок запискою, вони намагаються заручитися підтримкою в Палаті представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що законопроєкт має назву "Make Greenland Great Again Act" (Закон "Зробимо Гренландію знову великою"). Станом на сьогодні він має 10 співавторів.

Зазначимо, за підсумками виборів 5 листопада 2024 року республіканці отримали незначну більшість у Палаті представників і Сенаті. Якщо законопроєкт ухвалять, він дасть змогу Трампу розпочати переговори одразу 20 січня, коли він вступить на посаду президента.

"Не пізніше, ніж через 5 календарних днів після угоди з Королівством Данія щодо купівлі Гренландії Сполученими Штатами, президент має передати у відповідні комітети Конгресу угоду, включно з усіма супутніми матеріалами та додатками", - ідеться в проєкті.

США хочуть купити Гренландію?

Дональд Трамп каже, що хоче зробити Гренландію частиною США. Причому не виключає використання сили, щоб переконати Данію.

Протягом століть острів перебуває під контролем Данії (раніше як колонія, тепер як напівсуверенна територія у складі Датського королівства). Гренландія підпорядковується данській конституції. Це означає, що будь-яка зміна правового статусу потребуватиме внесення поправок.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде виступає за незалежність острова. Він неодноразово казав, що острів не продається і що його народ має сам вирішувати своє майбутнє.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія в приватному порядку надіслала команді Трампа пропозиції щодо Гренландії. Офіційний Копенгаген не має наміру "продавати" острів, але готовий обговорювати інші запити Вашингтона.

Майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц заявив, що той розглядає різні варіанти контролю над Гренландією.

Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт вважає, що пропозиція Трампа щодо Гренландії абсурдна та небезпечна. Докладніше читайте в його колонці за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Гренландия
NEWS
Україні передали першу колісну гаубицю RCH 155
Україні передали першу колісну гаубицю RCH 155
DAILY
Усі на вибори? До чого готуються Зеленський, Залужний та інші топ-політики
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Усі на вибори? До чого готуються Зеленський, Залужний та інші топ-політики