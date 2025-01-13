"Це було неймовірно!" Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри

"Я буду не багатослівним. Я хотів би оголосити про своє завершення боксерської кар'єри. Це було приголомшливо і я насолоджувався кожною хвилиною", - сказав Ф'юрі.

Своє звернення він доповнив описом.

"Дякую, це було неймовірно! Дякую всім, хто був поруч і допомагав! З Новим роком. Ісус - Король. Нині і повсякчас, і на віки віків", - зазначив Тайсон у публікації.

Варто зазначити, що "Циганський король" неодноразово заявляв про завершення кар'єри, але згодом повертався на ринг. Тому питання про остаточне завершення його боксерської кар'єри залишається відкритим.

Зазначимо також, що лише нещодавно у світі боксу активно обговорювався бій Ф'юрі - Джошуа. Він гіпотетично мав відбутися у 2025 році на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Чим запам'ятався Тайсон Ф'юрі

Ф'юрі народився у 1988 році в Манчестері. Він почав займатися боксом у 10 років під керівництвом батька Джона Ф'юрі. Його аматорська кар'єра включала 35 боїв, з яких він виграв 31 (26 нокаутом) і програв 4.

В профі Ф'юрі провів 37 боїв: 34 перемоги (24 нокаутом), 2 поразки (обидві від Усика) та 1 нічия (проти Деонтея Вайлдера).

У 2015 році Тайсон переміг Володимира Кличка і тим самим завоював титули WBA, IBF, WBO, IBO і The Ring, поклавши край 11-річному домінуванню українського чемпіона.

Основні досягнення Ф'юрі в професійному боксі:

Чемпіон світу за версією WBC

Колишній чемпіон світу за версіями IBF, WBA (Super), WBO, IBO.

Чемпіон за версією журналу The Ring

Чемпіон Європи за версією EBU.

Володар нагород "Боксер року" в 2015 і 2020 роках.

Він відомий своїм неортодоксальним стилем бою, високим зростом та значним розмахом рук. Ф'юрі також прославився своїми епатажними витівками та заявами як до, так і після боїв.

Останній свій бій Тайсон провів 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Це був бій-реванш проти Олександра Усика за титули чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та WBC. Усик здобув перемогу одностайним рішенням суддів із рахунком 116-112, захистивши свої чемпіонські пояси.

Після цього поєдинку британець сказав журналістам на прес-конференції, що "не знає", чи буде ще боксувати.

"Можливо так, а може - і ні... Я їду додому. У мене зараз відпустка. Я хочу провести час з сім'єю", - сказав боксер.