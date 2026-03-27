"Це брехня": Рубіо розлютився через заяву Зеленського про ультиматум від США

За його словами, Вашингтон не ставив Україні жодних умов щодо виведення військ.

"Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда", - наголосив Рубіо.

За словами держсекретаря США, українській владі пояснювали інше. Він наголосив, що йшлося про те, що гарантії безпеки "не набудуть чинності доти, доки не закінчиться війна".

Рубіо підкреслив, що це не було пов'язано з вимогою поступок.

"Але це не було пов'язано з умовою "якщо тільки він не віддасть територію". Я не знаю, чому він говорить такі речі. Це просто неправда", - зазначив він.

Що передувало

В середу, 25 березня, Зеленський заявив, що США поставили умову, згідно з якою Україна для отримання гарантій безпеки маж вивести свої війська з Донбасу.

За словами президента України, Вашингтон готовий остаточно узгодити ці гарантії "на високому рівні", щойно Київ буде готовий на цей крок. Зеленський попередив, що це поставить під загрозу безпеку як України, так і Європи.

Питання Донбасу у переговорах

Нагадаємо, у 2026 році Україна за посередництва США вже провела кілька раундів переговорів з Росією. Сторони так і не змогли дійти згоди щодо самого припинення вогню, оскільки країна-агресорка хоче здачі неокупованого Донбасу, на що не погоджується Київ.