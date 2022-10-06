UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це блокбастер, але не фільм: Міноборони показало відео ЗСУ з поля бою

Фото: Міноборони показало відео ЗСУ з поля бою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні показали відео з поля бою військових, які прориваються на нові рубежі в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Це блокбастер, але це не фільм. Це реалії наших солдатів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські Humvee мчать вперед під російським вогнем. Це відбувається у Херсонській області, де зараз воює 59 окрема мотострілецька бригада.

"Зупинити їх може тільки море", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, що українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області.

Також, бійці спецназу дивом вижили під обстрілом росіян біля Херсону та показали відео.

Раніше українські військові знищили елітний підрозділ росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в Україні