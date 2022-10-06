Це блокбастер, але не фільм: Міноборони показало відео ЗСУ з поля бою

"Це блокбастер, але це не фільм. Це реалії наших солдатів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські Humvee мчать вперед під російським вогнем. Це відбувається у Херсонській області, де зараз воює 59 окрема мотострілецька бригада.

"Зупинити їх може тільки море", - додали в Міноборони.