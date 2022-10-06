Це блокбастер, але не фільм: Міноборони показало відео ЗСУ з поля бою

В Україні показали відео з поля бою військових, які прориваються на нові рубежі в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.
"Це блокбастер, але це не фільм. Це реалії наших солдатів", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити, як українські Humvee мчать вперед під російським вогнем. Це відбувається у Херсонській області, де зараз воює 59 окрема мотострілецька бригада.
"Зупинити їх може тільки море", - додали в Міноборони.
Нагадаємо, що українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області.
Також, бійці спецназу дивом вижили під обстрілом росіян біля Херсону та показали відео.
Раніше українські військові знищили елітний підрозділ росіян.
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