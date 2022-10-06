Это блокбастер, но не фильм: Минобороны показало видео ВСУ с поля боя

"Это блокбастер, но это не фильм. Это реалии наших солдат", – говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как украинские Humvee мчатся вперед под российским огнем. Это происходит в Херсонской области, где воюет 59 отдельная мотострелковая бригада.

"Остановить их может только море", - добавили в Минобороны.