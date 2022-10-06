Это блокбастер, но не фильм: Минобороны показало видео ВСУ с поля боя

В Украине показали видео с поля боя военных, прорывающихся на новые рубежи в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.
"Это блокбастер, но это не фильм. Это реалии наших солдат", – говорится в сообщении.
На видео можно увидеть, как украинские Humvee мчатся вперед под российским огнем. Это происходит в Херсонской области, где воюет 59 отдельная мотострелковая бригада.
"Остановить их может только море", - добавили в Минобороны.
Напомним, что украинские десантники показали видео из освобожденной деревни в Херсонской области.
Также бойцы спецназа чудом выжили под обстрелом россиян возле Херсона и показали видео.
Ранее украинские военные уничтожили элитное подразделение россиян.
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