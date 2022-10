Це блокбастер, але не фільм: Міноборони показало відео ЗСУ з поля бою

"Це блокбастер, але це не фільм. Це реалії наших солдатів", - йдеться у повідомленні.

This is a blockbuster, but this is not a movie. This is the reality of our soldiers.

Ukrainian Humvees are racing ahead under a russian barrage in the Kherson region.

Only the sea can stop them.

Video by 59th Motorized Brigade. pic.twitter.com/nMw9R9wjAH