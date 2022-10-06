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Це блокбастер, але не фільм: Міноборони показало відео ЗСУ з поля бою

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 22:00
Це блокбастер, але не фільм: Міноборони показало відео ЗСУ з поля бою Фото: Міноборони показало відео ЗСУ з поля бою (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні показали відео з поля бою військових, які прориваються на нові рубежі в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Це блокбастер, але це не фільм. Це реалії наших солдатів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як українські Humvee мчать вперед під російським вогнем. Це відбувається у Херсонській області, де зараз воює 59 окрема мотострілецька бригада.

"Зупинити їх може тільки море", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, що українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області.

Також, бійці спецназу дивом вижили під обстрілом росіян біля Херсону та показали відео.

Раніше українські військові знищили елітний підрозділ росіян.

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