Это блокбастер, но не фильм: Минобороны показало видео ВСУ с поля боя

В Украине показали видео с поля боя военных, прорывающихся на новые рубежи в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства обороны Украины.

"Это блокбастер, но это не фильм. Это реалии наших солдат", – говорится в сообщении.

Это blockbuster, но это не movie. Это являет собой reality наших soldiers.

Russian Humvees являются ходьба вдоль под резиденцией губернии в регионе Kherson.

Только это море может stop them.

Video by 59th Motorized Brigade. pic.twitter.com/nMw9R9wjAH — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 6, 2022

На видео можно увидеть, как украинские Humvee мчатся вперед под российским огнем. Это происходит в Херсонской области, где воюет 59 отдельная мотострелковая бригада.

"Остановить их может только море", - добавили в Минобороны.