Це більше не працює. У ДСНС розвінчали популярне правило під час обстрілів
Рятувальники закликають українців відмовитись від "правила двох стін" й одразу прямувати в укриття під час тривоги. У квартирах небезпечно навіть у ванній - плитка, дзеркала й сама конструкція несуть загрозу.
Про це в бліц-інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у м. Києві Олег Стоволос.
"Правило двох стін" більше не діє
"Правило двох стін" можна було використовувати у певних випадках, зокрема, для захистку від дрібних уламків. Але коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, повинні слідувати в укриття. Останні обстріли Києва показали, якими можуть бути наслідки. Тому "правило двох стін" я б не застосовував у наших реаліях", - каже Стоволос.
Він наголосив, що укриватися потрібно саме у підземному просторі. Дізнатись про адреси найближчих сховищ можна в інтерактивній карті "Дії". В середньому у киян є 10-15 хвилин, що пройти у безпечне місце.
"Ті експерти, які рекомендували людям ховатися за двома стінами, зараз зіграли дуже нехорошу роль. Будь-яке місце у квартирі є небезпечним, ванна кімната у тому числі. Вона обладнана плиткою і дзеркалами, які можуть обсипатись від ударної хвилі. По конструкції це також небезпечне місце, бо ванни складаються блоками при обваленні. Я б взагалі не розглядав варіанти укриття людей у квартирах", - додає рятувальник.
Чи безпечні звичайні підвали
Під час тривоги укриватися потрібно в об'єктах фонду захисних споруд або в будь-яких приміщеннях підземного простору. Згідно з законодавством, це сховища, протирадіаційні укриття, споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.
"На 100% це не убезпечить, але це найбезпечніше місце під час обстрілів", - каже Стоволос.
При цьому він зазначає, що на законодавчому рівні найпростіше укриття - це цокольний або підвальний поверх. У певних випадках підвали не можуть поставити на облік сховищ, зокрема, якщо там проходять магістральні, а не внутрішні, трубопроводи житлового будинку. Переховуватись у такому приміщенні може бути небезпечно.
"Якщо у підвальному приміщенні є кімнатка, де можуть розміститися 10-15 осіб і поряд нема електрощитових і труб великого діаметра, а найближче укриття на великій відстані, то краще користуватися цим підземним простором", - додає рятувальник.
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