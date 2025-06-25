Это больше не работает. В ГСЧС развенчали популярное правило во время обстрелов

Спасатели призывают украинцев отказаться от "правила двух стен" и сразу направляться в укрытие во время тревоги. В квартирах опасно даже в ванной - плитка, зеркала и сама конструкция несут угрозу.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве Олег Стоволос .

"Правило двух стен" больше не действует

"Правило двух стен" можно было использовать в определенных случаях, в частности, для защиты от мелких обломков. Но когда мы слышим сигнал воздушной тревоги, должны следовать в укрытие. Последние обстрелы Киева показали, какими могут быть последствия. Поэтому "правило двух стен" я бы не применял в наших реалиях", - говорит Стоволос.

Он отметил, что укрываться нужно именно в подземном пространстве. Узнать адреса ближайших убежищ можно в интерактивной карте "Дії". В среднем у киевлян есть 10-15 минут, чтобы пройти в безопасное место.

"Те эксперты, которые рекомендовали людям прятаться за двумя стенами, сейчас сыграли очень нехорошую роль. Любое место в квартире является опасным, ванная комната, в том числе. Она оборудована плиткой и зеркалами, которые могут осыпаться от ударной волны. По конструкции это также опасное место, потому что ванны складываются блоками при обрушении. Я бы вообще не рассматривал варианты укрытия людей в квартирах", - добавляет спасатель.

Безопасны ли обычные подвалы

Во время тревоги укрываться нужно в объектах фонда защитных сооружений или в любых помещениях подземного пространства. Согласно законодательству, это хранилища, противорадиационные укрытия, сооружения двойного назначения и простейшие укрытия.

"На 100% это не обезопасит, но это самое безопасное место во время обстрелов", - говорит Стоволос.

При этом он отмечает, что на законодательном уровне самое простое укрытие - это цокольный или подвальный этаж. В определенных случаях подвалы не могут поставить на учет убежищ, в частности, если там проходят магистральные, а не внутренние, трубопроводы жилого дома. Скрываться в таком помещении может быть опасно.

"Если в подвальном помещении есть комнатка, где могут разместиться 10-15 человек и рядом нет электрощитовых и труб большого диаметра, а ближайшее укрытие на большом расстоянии, то лучше пользоваться этим подземным пространством", - добавляет спасатель.