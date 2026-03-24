Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Це абсолютне збочення": Зеленський емоційно відреагував на удар "Шахедами" по церкві

20:54 24.03.2026 Вт
2 хв
Масштаб сьогоднішньої атаки Росії говорить про те, що закінчувати війну вона не бажає
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Сьогодні, 24 березня, Росія з самої ночі завдає ударів "Шахедами" по Україні. Серед іншого був приліт по церкві у Львові, який президент Володимир Зеленський назвав "абсолютним збоченням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в Telegram.

"Іранські "Шахеди", модернізовані Росією, б’ють по церкві у Львові - це абсолютне збочення, і тільки таким, як Путін (російський диктатор Володимир Путін, - ред.), може це подобатися", - зазначив він.

Зеленський зазначив, що були атаковані центри українських міст. Під ударами були звичайні будинки, пологовий будинок в Івано-Франківську, була пожежа в будівлях церкви Святого Андрія у Львові.

"На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 постраждалих, і серед них - п’ятеро дітей. Усім надається необхідна допомога", - наголосив глава держави.

Президент додав, що основною ціллю росіян є енергетика - вони продовжують обстріли, щоб зламати Україну та її енергосистему.

Крім того, Зеленський констатував, що масштаб сьогоднішньої атаки "дуже чітко" свідчить, що у країни-агресорки немає реального наміру закінчувати війну.

Атака на захід України

Нагадаємо, російські окупанти 24 березня з ночі атакують Україну. Удень вони запустили по мирних українських містах велику кількість дронів-камікадзе.

Зазначимо, росіяни завдали ударів дронами по центру Львова. Внаслідок удару постраждали спадщина ЮНЕСКО та житлові будинки. Також на одній з вулиць впали уламки збитого безпілотника.

Львівський мер Андрій Садовий повідомив, що в лікарнях міста 13 поранених. Він додав, що кількість постраждалих збільшується.

Крім того, російські окупанти завдали удару дронами по центру Івано-Франківська, було пошкоджено два пологові будинки. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, ще четверо - постраждали. Серед постраждалих - 6-річна дитина.

