"Это абсолютное извращение": Зеленский эмоционально отреагировал на удар "Шахедами" по церкви

20:54 24.03.2026 Вт
2 мин
Масштаб сегодняшней атаки России говорит о том, что заканчивать войну она не желает
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Сегодня, 24 марта, Россия с самой ночи наносит удары "Шахедами" по Украине. Среди прочего был прилет по церкви во Львове, который президент Владимир Зеленский назвал "абсолютным извращением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.

Читайте также: Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях

"Иранские "Шахеды", модернизированные Россией, бьют по церкви во Львове - это абсолютное извращение, и только таким, как Путин (российский диктатор Владимир Путин, - ред.), может это нравиться", - отметил он.

Зеленский отметил, что были атакованы центры украинских городов. Под ударами были обычные дома, роддом в Ивано-Франковске, был пожар в зданиях церкви Святого Андрея во Львове.

"К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. По состоянию на сейчас известно о более чем 40 пострадавших, и среди них - пятеро детей. Всем оказывается необходимая помощь", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что основной целью россиян является энергетика - они продолжают обстрелы, чтобы сломать Украину и ее энергосистему.

Кроме того, Зеленский констатировал, что масштаб сегодняшней атаки "очень четко" свидетельствует, что у страны-агрессора нет реального намерения заканчивать войну.

Атака на запад Украины

Напомним, российские оккупанты 24 марта с ночи атакуют Украину. Днем они запустили по мирным украинским городам большое количество дронов-камикадзе.

Отметим, россияне нанесли удары дронами по центру Львова. В результате удара пострадали наследие ЮНЕСКО и жилые дома. Также на одной из улиц упали обломки сбитого беспилотника.

Львовский мэр Андрей Садовый сообщил, что в больницах города 13 раненых. Он добавил, что количество пострадавших увеличивается.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар дронами по центру Ивано-Франковска, были повреждены два роддома. В результате обстрела погибли два человека, еще четверо - пострадали. Среди пострадавших - 6-летний ребенок.

