ЦБ Росії зібрався судитися за активи з Euroclear у Москві: що кажуть у ЄС

Він наголосив, що позиція ЄС повністю відповідає європейському законодавству та міжнародному публічному праву.

"Можна очікувати, що РФ продовжуватиме ініціювати спекулятивні судові процеси, щоб завадити ЄС дотримуватися міжнародного права та домогтися виконання Росією юридичного зобов’язання компенсувати Україні завдані збитки", - підкреслив єврокомісар.

Конфіскації активів немає

Домбровскіс зауважив, що заморожені активи РФ не конфіскуються, а принцип суверенного імунітету дотримується.

"Активи російського центрального банку, які зберігаються в ЄС, зокрема в центральних депозитаріях, таких як Euroclear, заморожені відповідно до санкцій ЄС, яких дотримуються держави-члени з початку незаконної агресивної війни Росії", - зазначив він.

За його словами, це відповідає як законодавству ЄС, так і міжнародному праву, а європейські фінансові установи, що зберігають ці активи, повністю захищені від судових позовів.

Єврокомісар зауважив, що, відповідно до поточних санкцій, ЄС може компенсувати будь-яке конфіскування в Росії за допомогою заморожених активів.

"Глобальна кампанія відплати"

Як повідомляє Bloomberg, Центробанк РФ погрожує Євросоюзу "глобальною кампанією відплати" з метою повернення сотень мільярдів євро, якщо блок використає російські заморожені активи.

Російський ЦБ назвав дії бельгійського депозитарію "незаконними" і які "унеможливлюють розпорядження банком своїми коштами та цінними паперами".

В окремій заяві він попередив, що оскаржуватиме будь-яке несанкціоноване використання активів Єврокомісією "у всіх доступних компетентних органах, включаючи національні суди, судові органи іноземних держав та міжнародні організації".

Росія вимагатиме відшкодування збитків у розмірі загальної суми своїх заморожених активів, а також додаткового доходу, втраченого від них.